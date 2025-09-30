В Музейно-выставочном центре Серпухова открылась выставка «Осенний вернисаж»

сегодня в 11:40

В мероприятии приняли участие 63 художника из разных городов Подмосковья — Серпухова, Протвино, Пущино, Чехова, Оболенска, а также гости из Тарусы.

В начале сентября выставка разместилась на площади двух просторных залов и представила более 240 работ, включающих живопись, графику, скульптуру и декоративно-прикладное искусство. Экспозиция объединяет классические произведения в традициях русской реалистической школы и современные смелые художественные эксперименты.

Заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева отметила, что Музейно-выставочный центр за 30 лет своей работы стал важным культурным пространством города — здесь прошло около тысячи выставок, прошло множество экскурсий для детей и студентов, что способствует сохранению и изучению истории региона.

Особое внимание уделено работам преподавателей региональных художественных учреждений, включая Губернский профессиональный колледж, Детскую художественную школу имени А. А. Бузовкина и Центральную детскую школу искусств Чехова.

Выставка «Осенний вернисаж» — это отличная возможность познакомиться с разнообразием художественных стилей и открыть для себя новые имена в мире искусства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.