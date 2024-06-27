В музейно-выставочном центре Подмосковья прошел краеведческий фестиваль

В Реутове в музейно-выставочном центре прошел II краеведческий фестиваль «Реутов. Времена и эпохи», об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мероприятие проведено в соответствии с партийным проектом «Историческая память» местного отделения партии «Единая Россия» города Реутов. В прошлом году в фестивале участвовали старшеклассники, а сегодня — младшие школьники, отдыхающие в городских лагерях, для которых только открываются страницы истории родного города», — отметила директор музейно-выставочного центра Антонина Кошкина.

Для ребят подготовили сценки из разных исторических эпох и задания к ним, которые погрузили гостей фестиваля в старинную избу, познакомили с семьей Мазуриных, перенесли в годы Великой Отечественной войны, рассказали об октябрятах и пионерах, а также о гениальном конструкторе ракетной техники Владимире Челомее.

Дети с удовольствием приняли участие в викторинах и мастер-классах, погружаясь в историю Реутова через игру.

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