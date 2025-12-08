В музее «Новый Иерусалим» в Истре открывается выставка Саврасова 23 декабря

Выставка «Саврасов и тишина», посвященная 195-летию со дня рождения художника Алексея Саврасова, откроется 23 декабря в музее «Новый Иерусалим» в Истре и продлится до 31 мая 2026 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В музее «Новый Иерусалим» в Истре 23 декабря стартует выставка «Саврасов и тишина», приуроченная к 195-летию со дня рождения Алексея Саврасова — одного из основоположников русского лирического пейзажа. Экспозиция объединит 66 работ, включая картины самого Саврасова, произведения пейзажистов XIX–XXI веков и современных авторов, работающих в жанрах инсталляции и видеоарта.

Посетители увидят 35 работ Саврасова, охватывающих все этапы его творчества, а также полотна Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Николая Дубовского, Аполлинария Васнецова, Георгия Нисского и других. В экспозиции представлены произведения из 19 музейных коллекций и частных собраний, некоторые из которых выставляются впервые после реставрации.

Выставка сопровождается масштабными сценографическими инсталляциями и звуковым оформлением. Куратор проекта — искусствовед Ксения Новохатько. Параллельно пройдут лекции, арт-медиации и музыкальный цикл, посвященный русской живописи и музыке XIX века. Проект продлится до 31 мая 2026 года. Подробности и билеты доступны на сайте музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.