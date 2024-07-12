В музее Коломны пройдет текстильная инсталляция «Сотканный дождь»

13 июля в музее-лаборатории «Шелковая фабрика» художница из Ирана Махбубе Яздан Панах представит зрителям текстильную инсталляцию «Сотканный дождь: струящаяся песнь ткацкого станка». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Махбубе ЯзданПанах трудилась над ее созданием почти полтора месяца. Для этого вместе с коломенскими мастерами по ткачеству она восстанавливала и заправляла ткацкий станок на «Шелковой фабрике». Художница является участницей международной резиденции музея «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие».

На презентации она расскажет гостям о глубоком символизме своей работы — ведь иранские ритуалы о ниспослании дождя говорят о его магической значимости для культуры страны, а также о том, как задумывался ее художественный проект, о своем творческом псевдониме и многом другом.

Махбубе ЯзданПанах окончила бакалавриат в области машиностроения инженерного факультета Ширазского университета и магистратуру в области промышленного дизайна, защитив диссертацию «Модернизация традиционного императорского парчового ткацкого станка». В настоящее время Махбубе является промышленным дизайнером в тегеранской компании «Мирас-Гиас» и ведет индивидуальные мастер-классы.

Вернисаж будет интересен всем, кто занимается творчеством и следит за тенденциями актуального искусства и художниками, которые используют текстиль, как основу для своих работ.

Начало в 19:00. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация по ссылке. Инсталляция будет представлена в стенах музея-лаборатории «Шелковая фабрика» до 5 сентября.

Резиденция была реализована в рамках поддержки министерства культуры и туризма Московской области проектов некоммерческих организаций в сфере культуры и туризма.

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