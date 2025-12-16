В Можайском округе с 17 по 21 декабря пройдут зимние праздники и областные состязания

В парке «Ривьера» Можайского округа с 17 по 21 декабря состоятся новогодние программы, мастер-классы и областные спортивные состязания для детей и взрослых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 17 по 21 декабря в парке «Ривьера» Можайского округа пройдет серия зимних мероприятий для жителей и гостей округа. В среду, 17 декабря, состоится Детский новогодний день с эстафетами на свежем воздухе, играми с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также творческим мастер-классом. Для детей старше 10 лет подготовлены более сложные эстафеты и отдельная программа.

В четверг, 18 декабря, в 19:00 для всех желающих от 6 лет и взрослых пройдет вечерний мастер-класс «Школа мастерства» по созданию уникальных изделий. В пятницу, 19 декабря, повторится программа Детского новогоднего дня.

В субботу, 20 декабря, с 11:00 до 14:00 в верхней части парка пройдут областные состязания «Зимние рекорды» для участников от 6 лет. В воскресенье, 21 декабря, состоится День зимнего волшебства с открытием «Волшебной резиденции Деда Мороза», эстафетами, анимационной программой и викториной.

15 и 16 декабря мероприятий не запланировано, парк открыт для самостоятельных прогулок и посещения кафе. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили губернаторскую елку.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!» — высказался Воробьев.