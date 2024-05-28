В Можайском округе ко Дню города открылась художественная выставка «Весна в Можайске»

Ее открыл Евгений Долгачев, заслуженный художник России.

«Весна в Можайске» вместила в себя 16 полотен, в которых легко угадывается стиль автора — яркие и теплые, произведения рассказывают наблюдателю о пробуждении природы, о красоте и о любви человека к родному краю. Даже белый снег на картинах этой выставки сверкает, словно самоцветы под лучами солнца.

Выставка будет открыта для просмотра до 15 июля по адресу Можайск, ул. Крупской, д. 1, вход свободный.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.