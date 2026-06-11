сегодня в 13:52

В Можайске провели фестиваль «Небесный глас» к 600-летию Ферапонта

Фестиваль церковно-приходских хоров «Небесный глас» прошел 9 июня в Можайском культурно-досуговом центре и был посвящен 600-летию памяти преподобного Ферапонта Можайского. В программе участвовали 16 коллективов из разных епархий Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль открылся песней «Сын земли Можайской» в исполнении Дениса Протасевича и ансамбля танца «Калинка». С приветственными словами к участникам обратились игумен Лужецкого Ферапонтова монастыря иеромонах Давид (Кургузов), заместитель главы округа Мария Азаренкова и художественный руководитель проекта Илья Авдюнин. Старт мероприятию дал общий колокольный звон, в котором приняли участие почетные гости.

После церемонии открытия сводный ансамбль священнослужителей Можайского церковного округа и солисты Можайского КДЦ исполнили произведение «Россия моя». Для зрителей также провели мастер-класс по колокольному звону под руководством священника Сергия Латышева. В рамках программы показали документальный фильм о житии и чудесах преподобного Ферапонта.

В конкурсной части выступили 16 коллективов из Подольской, Одинцовской, Сергиево-Посадской и Балашихинской епархий. Работу участников оценивало жюри во главе с заслуженным артистом России Алексеем Пузаковым. Лауреатом I степени стал молодежный академический хор Архиерейского подворья Гребневского храма Одинцова, II степени — хор храма преподобного Алексия, человека Божия, города Хотьково, III степени — мужской хор Елисаветинского храма Красногорска.

Финалом вечера стало совместное исполнение Тропаря преподобного Ферапонта Можайского сводным хором всех участников. С торжественным словом к гостям обратился председатель совета депутатов округа Василий Овчинников, подчеркнув значимость сохранения духовных традиций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.