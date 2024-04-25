В Мособлдуме открылась выставка картин «Новые герои Подмосковья»

Выставка живописи и графики художников Московской области «Новые герои Подмосковья», посвященная участникам спецоперации, торжественно открылась в здании регионального парламента. Это передвижная экспозиция, которая затронет 17 муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Данный проект реализуется Фондом культурных инициатив Московской области при поддержке Фонда президентских грантов.

Вместе с депутатами и кураторами проекта в мероприятии приняли участие авторы работ, представленных на выставке, семьи участников СВО.

Открытие экспозиции началось с торжественной части.

От имени председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова гостей поприветствовала его первый заместитель Лариса Лазутина.

«Выставка передвижная — а это значит, что ее увидят многие. Я от всей души хочу сказать организаторам выставки и художникам огромное спасибо, пожелать, чтобы мы и в дальнейшем сотрудничали не только в стенах Думы, но и на иных площадках. Желаю всем в преддверии предстоящих праздников жизненных сил, здоровья, благополучия и, конечно, успехов во всем», — отметила Лазутина.

Она провела церемонию награждения — почетными грамотами и благодарственными письмами Мособлдумы были отмечены художники и координаторы проекта.

Президент Фонда культурных инициатив Московской области Андрей Кошелев подчеркнул, что выставка имеет огромное значение именно для подрастающего поколения.

В эмоциональности экспозиции сегодня мог убедиться каждый — в ходе экскурсии по ней. Представленные 35 работ выполнены в разных техниках, но каждая, как живая история, рассказывает о подвигах героев нашего времени, участниках спецоперации — тех, кто жив и продолжает бравое дело и тех, кого, к сожалению, с нами уже нет.

Среди них — уроженец Коломны Дмитрий Федулов. О молодом человеке рассказал изобразивший его художник Виктор Петров.

По словам мастера, в жестоком бою на подконтрольной территории врага капитан Дмитрий получил 2 ранения. Зная, что ему не уйти далеко, он остался прикрывать отход товарищей. Жертвуя собой, он спас своих сослуживцев от неминуемой смерти

«Я знал его лично, хороший парень. Воевал он совсем недолго. Но меня впечатлила история», — рассказал Виктор Петров.

Среди портретов погибших героев еще один — Павла Лункина из Клина, настоящего патриота своей страны, который всю свою жизнь посвятил защите Родины.

Уникальность проекта в том, что после его окончания портреты погибших участников СВО будут переданы их семьям. Для художников — это большая гордость и радость, что их работы будут жить и передаваться из поколения в поколение. В частности, в этом призналась Наталья Моисеева, изобразившая портрет получившего посмертно звание Героя России Александра Потапова.

«Я когда узнала, что у него осталась замечательная жена, дети — для меня, как для художника, большое счастье, что моя работа будет передана им. И она будет не просто где-то стоять, она будет в семье. Это замечательно. Для этого художники и работают. Чтобы приносить кому-то память, счастье, надежду», — сказала она.

Еще один портрет действующего участника спецоперации, захватывающий дух — с не менее захватывающим названием: «Позывной Медведь». Объемный, с применением необычной корпусной техники, он не оставил ни одного посетителя равнодушным. На зрителя с холста смотрели действительно живые глаза мужественного человека. И не удивительно, как художнику Алексею Савину удалось все это передать — мастер на время оставил свое призвание и по воле сердца отправился добровольцем в зону СВО. Там он и познакомился со своим командиром с позывным «Медведь».

Еще долго посетители выставки не расходились и рассматривали представленные работы. За проявленный интерес к проекту и участие в нем художников еще раз поблагодарила председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.

«Сегодня действительно каждый неравнодушный человек хочет быть сопричастным, хочет помочь, поддержать семьи участников СВО теми возможностями, которые у него есть. Может плести сети, может собирать гуманитарную помощь. Художники умеют писать, и они так в этом участвуют. И, наверное, это самое ценное», ­– сказала в завершении мероприятия депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.