В Москве замечен эксклюзивный Aurus Senat, созданный по заказу Киркорова

сегодня в 15:16

На улицах Москвы заметили Aurus Senat, созданный по заказу Киркорова

В Москве заметили эксклюзивный автомобиль Aurus Senat, созданный по индивидуальному заказу известного певца Филиппа Киркорова, сообщает «Царьград» .

Автомобиль сразу же бросается в глаза благодаря насыщенному бордовому цвету кузова и персональной эмблеме артиста.

До этого президент России Владимир Путин продемонстрировал интерьер своего личного «Ауруса».

Ранее Филипп Киркоров помог пострадавшей от мошенников 85-летней бывшей домработнице Аллы Пугачевой.

