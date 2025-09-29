В Москве замечен эксклюзивный Aurus Senat, созданный по заказу Киркорова
В Москве заметили эксклюзивный автомобиль Aurus Senat, созданный по индивидуальному заказу известного певца Филиппа Киркорова, сообщает «Царьград».
Автомобиль сразу же бросается в глаза благодаря насыщенному бордовому цвету кузова и персональной эмблеме артиста.
До этого президент России Владимир Путин продемонстрировал интерьер своего личного «Ауруса».
Ранее Филипп Киркоров помог пострадавшей от мошенников 85-летней бывшей домработнице Аллы Пугачевой.
