В музее памяти семьи Николая II, расположенном в усадьбе «Белая дача», представили книгу «Дневник и письма Великой княжны Марии за 1916 год». Это первое полное издание личных документов старшей дочери последнего русского царя. Публикация включает не только архивные страницы, но и комментарии исследователей, а также фотографии из альбомов Романовых, сообщает kp.ru .

На подготовку материала к печати ушло десять лет — над этим трудились известный архивист Владимир Хрусталев и историк Константин Капков.

Великую княжну Марию Николаевну расстреляли в Ипатьевском доме (Екатеринбург) вместе с семьей, когда ей было всего 19 лет. Все дочери императора отличались характером и темпераментом. Марию описывали как искреннюю, открытую, с типично русской внешностью. Сестры в шутку называли ее полненькой (хотя на фото этого не заметно) и «добродушным щеночком» — княжна не обижалась на такие прозвища.

«Хочется узнать как жили, какая была душа у людей, о чем они переживали, их горести и радости. Для этого с ними нужно познакомиться. А как? Письма, дневники хоть и не предназначены для широкой публики, зато искренны. На сегодня изданы только два из имеющихся 22 дневников царской семьи, остальные до сих пор ждут своего часа. Эта книга — попытка научиться у членов царской семьи», — рассказал автор книги Константин Капков.

Чему именно можно научиться — решать читателю. Дети царя жили скромно. С ранних лет великие княжны вставали на рассвете, обливались холодной водой, почти никогда не бездельничали — сами шили, вязали, убирали. Одежда и обувь переходили от старших к младшим. С детства сестры жили по двое в комнате, спали на походных кроватях с жесткой сеткой.

Как отмечает автор, издание заинтересует интеллектуального и духовно развитого читателя, а также молодежь, ищущую себя. Юным читателям, возможно, не хватает знаний, зато они легче воспринимают факты, а их разум не затуманен политикой и чужими суждениями.

В книге также рассказывается о ближайшем окружении великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, а также о казаках «Собственного Его Величества Конвоя» — личной охране царской семьи.

Публикация осуществлена при поддержке Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и его руководителя, кандидата исторических наук Анны Громовой.