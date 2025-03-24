В Москве сохраняют ценные элементы памятников культуры

В столице во время реставрации исторических зданий особое внимание уделяют деталям. Специалисты сохраняют паркеты, скульптурные композиции, печи и камины, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Сейчас специалисты трудятся над реставрацией усадьбы Останкино, где в проходной галерее Египетского павильона резиденции Шереметьевых установлены 4 декорированных печи. Приведен в порядок лепной декор и усилен фундамент. Также в этом году специалисты закончат работы по реставрации изразцовых печей.

Знаменитый изразцовый камин воссоздается для усадьбы Николая Каштанова. Он был изготовлен по эскизам Михаила Врубеля — сцены из былины «Микула Селянинович и Вольга Святославович». Оригинал камина находится в Третьяковской галерее. Его первый вариант впервые был показан на Всемирной выставке в Париже в 1900 году, где получил золотую медаль. Специалисты уже подобрали глазури — точную копию оригинала.

Работа кипит и в главном доме усадьбы Прохоровых. Там реставрируют 4 изразцовые и 2 каминные печи. Отдельно специалисты озаботились внешним видом полихромного камина с декоративным панно.

Ранее более сотни старинных ножей 17–18 веков обнаружили на территории Чижевского подворья в центре Москвы, идет их реставрация. Всего в работе у реставраторов оказались около 100 железных ножей разной формы и назначения.