В Москве простились с телережиссером Калерией Кисловой

На Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с режиссером советского и российского телевидения, бывшим главным режиссером программы «Время» Калерией Кисловой, сообщает ТАСС .

«Калерия Венедиктовна, самый старший член нашей команды. Человек, через глаза и руки которого прошел XX век — всю вторую половину XX века главные события мы видели ее глазами. Она обладала уникальным даром и удивительным опытом», — сказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Как отметил заслуженный артист РФ, телеведущий, диктор программы «Время» Евгений Кочергин, Калерия Венедиктовна ответственно подходила к работе над программой «Время». Она тщательно выбирала дикторов и всегда делала правильный выбор. Кислова была приятным человеком, умела находить компромиссы и общий язык с людьми.

О смерти 99-летней Калерии Кисловой стало известно 10 мая. С 1977 года по 2006 год заслуженный деятель искусств РСФСР занимала должность главного режиссера программы «Время».