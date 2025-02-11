В Москве представили шедевры лаковой миниатюры из Подмосковья

В выставочном зале РОСИЗО открылась выставка «Формы и образы. Лаки», посвященной богатому наследию русской лаковой миниатюры, сообщили в пресс-службе Мытищинского округа.

В этом году мытищинские фабрики отмечают значимые юбилеи: Федоскинская фабрика празднует свое 200-летие, а Жостовская — 230 лет.

Экспозиция, объединяющая работы мастеров из Федоскино, Жостово, Палеха, Мстёры и Холуя, представляет собой путешествие в мир ярких красок, изысканных форм и тончайшей работы художников-миниатюристов.

«На выставке „Формы и образы. Лаки“ представлено более 100 экспонатов. Некоторые из них абсолютно уникальны. В них ощущается энергия и творческая глубина умельцев и мастеров прошлого. В них раскрываются талант, любовь и душа народа», — сказал на открытии выставки и. о. генерального директора РОСИЗО Георгий Москвичев.

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