В Москве потребовали отменить концерт, посвященный дню рождения Аллы Пугачевой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал отменить праздничный концерт в честь дня рождения народной артистки СССР Аллы Пугачевой, сообщает «Газета.Ru» .

Общественник утверждает, что мероприятие следует отменить из соображений безопасности. Он полагает, что из-за неоднозначного отношения россиян к певице возможны провокации.

«Это мероприятие, на котором планируется большое скопление людей, это все нужно согласовывать. Мы обязательно обратимся с требованием не допускать проведение этого концерта, потому что все что угодно может произойти. Могут прийти как фанаты, так и недоброжелатели, которые могут и подраться», — сказал Бородин.

Глава ФПБК добавил, что многие требуют полной отмены Пугачевой в стране, поэтому организаторы должны понимать, что на мероприятии может случиться провокация.

Фестиваль «Пугачевская весна» состоится 15 апреля в столичном клубе «Огород». Организаторами выступают группа поклонников певицы и ее близкие друзья — бывшая бэк-вокалистка Екатерина Бачурина и «двойник» Пугачевой Наталья Буйницкая.

Ранее 76-летнюю исполнительницу хита «Позови меня с собой» Аллу Пугачеву заметили с тростью во время прогулки с супругом Максимом Галкиным*.

*Физлицо признано иноагентом в РФ.

