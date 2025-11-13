В Москве на могиле Ильи Рутберга появилось загадочное послание от его дочери

В Москве на могиле актера Руберга появилась записка с теплыми словами его дочери

На Троекуровском кладбище в Москве внимание посетителей привлекает необычное захоронение актера Ильи Рутберга, на котором заметили записку, подписанную именем дочери покойного Юлии Рутберг, с мотивирующим теплым пожеланием для всех, кто ее прочтет, сообщает Сайт MK.Ru .

Актерская аллея на Троекуровском кладбище традиционно пользуется популярностью. Гости некрополя с интересом изучают места упокоения известных людей, особенно те, что отличаются оригинальностью. В настоящее время внимание многих привлекает монумент Илье Рутбергу. Их взор падает на небольшой клочок бумаги, прикрепленный к надгробию.

Вверху красными буквами броский заголовок: «Вся эта суета». Под ним указание: юбилейный вечер Юлии Рутберг, 3 ноября. Но главное — рукописное обращение: «Ставьте перед собой невыполнимые задачи, и тогда в вашей жизни обязательно что-нибудь произойдет. Удачи!». Сообщение подписано от Юлии Рутберг. И добавлены веселые рожицы.

Теперь посетители кладбища задерживаются здесь дольше, чем раньше. Кто-то снимает записку на камеру, кто-то внимательно прочитывает. Одни уверены, что автором является сама Юлия, другие полагают, что это послание от фаната, получившего автограф на афише.

Массовый зритель знает Илью Рутберга по ролям в «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и «Девять дней одного года». Актер театра и кино скончался на 83-м году жизни 30 октября 2014 года от инфаркта.

