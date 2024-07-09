В Москве гостей фестиваля «Вкусы России» ждут более 550 мастер-классов

Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина рассказала, что для гостей фестиваля «Вкусы России» на ВДНХ проведут более 550 мастер-классов, сообщает пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

На гастрономическом фестивале «Вкусы России» на ВДНХ до 14 июля проводятся мастер-классы и кулинарные шоу. В них могут принять участие и взрослые, и дети, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Всего пройдет больше 550 занятий — кулинарных, ремесленных и творческих. Приходите на площадку и попробуйте приготовить блюда по рецептам разных регионов, лимонады из ягод и фруктов, освоить техники ткачества и росписи пряников», — рассказала Сергунина.

Гостей фестиваля научат готовить лимонад из абрикосов и куриное филе по-суздальски, а также жаркое по-ингушски. Программа фестиваля включает и экспресс-занятия по созданию напитков.

Для участия во всех активностях не требуется регистрация. Более подробную информацию можно изучить на странице события.