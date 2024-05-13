В Московском Губернском театре 26 мая покажут спектакль «Ленинградский щелкунчик»

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В настоящее время АНО «Хранители времен» ведет подготовку благотворительного детского военно-исторического спектакля «Ленинградский щелкунчик», премьера которого состоится в Московском губернском театре 26 мая, сообщает пресс-служба АНО «Хранители времен».

Театр находится по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 121, начало в 14:00.

Зрителями спектакля должны стать дети и подростки из соцучреждений Московской области, семей участников СВО, многодетных семей, учащиеся кадетских корпусов и школьники.

Блокадная сказка«Ленинградский щелкунчик», ставшая победителем конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив в 2023 году. В основе сказки лежит реальная история военной поры, когда весной 1943 года осажденный Ленинград подвергся крысиному нашествию и кошки из Ярославля и Сибири спасли его от полчищ грызунов.

Спектакль посвящен детям блокадного Ленинграда и всем его героическим защитникам. Красной нитью через спектакль проходят такие понятия как любовь к Родине, защита страны, семья, самоотверженность, дружба, верность и забота о братьях наших меньших.

В канун юбилея освобождения Ленинграда от Блокады 12 января 2024 г. в Санкт-Петербурге (в ТКК «Карнавал») состоялась премьера спектакля при поддержке губернатора и администрации города.

Спектакль носил благотворительный характер и его зрителями стало около 800 детей из детских домов, приютов, семей участников СВО, многодетных семей, учащиеся кадетских корпусов и школьники Санкт-Петербурга.

Спектакль получил высокую зрительскую оценку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.