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В МАОУ Свердловская СОШ № 2 прошел день открытых дверей в историко-краеведческом музее

День открытых дверей в историко-краеведческом музее прошел в МАОУ Свердловская СОШ № 2, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

11 февраля обучающиеся начальной школы с огромным интересом посетили день открытых дверей в школьном музее.

Кадеты 7к класса рассказали ребятам о героической битве летчика Павла Моторина и его экипажа, символизируя мужество военных лет. Уникальный бомбардировщик ПЭ-2, найденный поисковым отрядом в 2018 году под Юхновом, стал центральной темой экскурсии.

Экскурсоводы познакомили ребят с газетными статьями 1941–1945 годов, а также рассказали о Свердловской фабрике, которая в годы войны выпускала сукно для шинелей, поддерживая фронт. Обсуждение памятника «Детям военных лет» в Лукино-Варино позволило подробно рассмотреть каждую скульптуру.

Школьники активно участвовали в беседе, отвечая на вопросы и задавая свои.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.