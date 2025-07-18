В Лыткарине пройдут концерты под открытым небом
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Лыткарино
Летние музыкальные вечера вновь порадуют жителей и гостей Лыткарина. В центральном парке города при Дворце культуры «Мир» состоятся выступления местных кавер-групп, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Как сообщила заведующая отделом деятельности парка ДК «Мир» Евгения Ежова, 19 июля в 19:00 на ротонде парка выступит вокальная группа «Искандер». Музыканты исполнят популярные хиты 80-х и 90-х годов.
На следующий день, 20 июля, в 16:00 зрителей ждет концерт «Ретро-шлягер» в исполнении вокального коллектива «Voice Woman». Вместе с ними на сцену выйдут танцевальные коллективы «Отражение» и «Лыткаринский реверанс».
«Летом нам парк становится открытой площадкой для реализации творческих идей жителей города. В рамках регионального проекта "Лето в Подмосковье" ежегодно здесь проходят выставки, творческие мастер-классы и концерты. В центральном парке города могут выступить не только жители города, но и артисты со всего Подмосковья», — добавила Евгения Ежова.
Организаторы приглашают всех желающих провести летние вечера в атмосфере музыки и творчества.
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