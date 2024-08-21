В Лыткарине открылась выставка иллюстраций

Иллюстрации выполнены по мотивам автора литературной основы иллюстраций «Волшебный мир: в забвении» Кристины Демьянчук. Автором иллюстраций является Ульяна Кочетыгова.

«Для иллюстраций к книге мы объявили конкурс, и работы Ульяны впечатлили меня больше всего. Начинающий писатель и начинающий иллюстратор — для нас обеих это был удивительный и невероятно полезный опыт. Иллюстрации Ульяны точно передали атмосферу моего произведения», — поделилась автор литературной основы иллюстраций «Волшебный мир: в забвении» и соавтор сценария художественного фильма-сказки «Дом Культуры» Кристина Демьянчук.

Книга повествует о жизни обычного подростка Веи Калининой, которая попадает в Волшебный мир. Её особенностью является то, что Вея — не волшебница, в отличие от окружающих её людей, и ей приходится справляться со сложностями Волшебного мира без магии. Вея сражается с чудовищами, решает подростковые проблемы и пытается вернуть потерянные воспоминания своего, как оказалось, не самого светлого детства.

«Больше всего мне нравится иллюстрация „Лихо и Ярчук“ из 25 главы. На этой иллюстрации показано противостояние добра и зла в лице Ярчука и Лихо. Кроме того, мне очень симпатизируют дизайны персонажей, которых мы с Ульяной создали. Особенно мне нравится крылатый пёс — это собирательный образ из двух мифологических персонажей (Семаргла и Ярчука)», — отметила Кристина Демьянчук.

Выставку можно посмотреть в любой день недели с 12 по 31 августа с 11:00 до 20:00 в Доме Культуры «Центр Молодёжи» по адресу: улица Парковая, дом № 16. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.