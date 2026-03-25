В Лобне прошел XX фестиваль детского хорового искусства

Юбилейный XX открытый фестиваль-конкурс «Если другом стала песня — 2026» состоялся 23 марта во Дворце культуры «Чайка» в Лобне и собрал более 20 коллективов из городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сцене выступили хоры общеобразовательных школ, дуэты и трио, академические и эстрадные ансамбли. Уровень подготовки участников оценивало жюри под председательством заведующего кафедрой хорового дирижирования Академии хорового искусства имени В. С. Попова Дениса Храсмова.

По итогам конкурса лобненские коллективы стали победителями и призерами в нескольких номинациях. В категории «Академическое пение. Ансамбли» (7–12 лет) первое место занял детский вокальный ансамбль «Утренняя звезда». В номинации «Народное пение. Дуэты. Трио. Малые формы» (7–12 лет) победил ансамбль «Калинка», второе место получили «Почемучки».

Среди любительских хоровых коллективов учреждений дополнительного образования и школ третьи места присуждены коллективам «Серебряный родник», «Поющие сердца» и «Бенефис». В категории хоров ДМШ и ДШИ академического направления (7–12 лет) первое место завоевал хор мальчиков «Добрые молодцы», второе — младший хор «Веснички».

Фестиваль «Если другом стала песня» проводится в Лобне уже в 20-й раз. Свое название он получил в честь одноименной песни советского композитора Юрия Тугаринова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.