В Лобне открыли обновленную входную группу ДК «Луговая»

Глава Лобни Анна Кротова 11 ноября приняла участие в открытии обновленной входной группы Дома культуры «Луговая». В учреждении отремонтировали фасад и обустроили доступ для маломобильных посетителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Анна Кротова вместе с коллегами перерезала символическую красную ленточку и подписала паспорт объекта. Воспитанники ДК встретили гостей танцевальными номерами в костюмах строителей.

В ходе работ фасад облицевали керамогранитной плиткой и украсили декоративными металлическими элементами, полностью заменили остекление. Для маломобильных посетителей оборудовали пандус и поручни. На площадке перед ДК вместо плитки уложили асфальт.

«Без качественной стройки не было бы комфортного дома для культуры, здесь все связано напрямую. Теперь ДК «Луговая» радует не только творческой жизнью внутри, но и своим обликом снаружи», — отметила Анна Кротова.

Ранее в ДК «Луговая» провели масштабный ремонт: заменили напольное покрытие, обновили стены, модернизировали конструкцию сцены и установили комфортные кресла. Концертный зал оснастили новым оборудованием, которое позволяет проводить мероприятия любого формата.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.