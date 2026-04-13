В Люберцах 17 апреля откроют выставку о советском футуризме

Экспозицию подготовил куратор Никита Ткачев. В проекте он объединил День космонавтики и День Победы через общий советский визуальный код, где ключевыми символами стали красный цвет и звезда. Эти образы прослеживаются в разных эпохах и предметах — от буденовки участника Великой Отечественной войны до картин с салютом Победы на Красной площади и униформы первого космонавта Юрия Гагарина.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.