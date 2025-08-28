В кружки Щелкова теперь можно записаться из дома

В творческие кружки городского округа Щёлково теперь можно записаться в онлайн-формате. На Едином портале записи собрана вся информация о кружках городского округа и опытных преподавателях, сообщили в пресс-службе округа.

Для того чтобы записаться самостоятельно или записать своего ребёнка, нужно зайти на сайт или установить приложение «Моё Подмосковье» (доступно в App Store, Google Play и AppGallery), авторизоваться через Госуслуги (ЕСИА). В случае, если вы будете записывать ребёнка, нужно добавить данные о нём в личном кабинете во вкладке «Моя семья». Затем необходимо выбрать городской округ Щёлково на главной странице, а в разделе «Дома культуры» найти интересующий вас ДК. Здесь можно ознакомиться со списком кружков и преподавателей, а затем нажать кнопку «Записаться» и выбрать подходящую группу.

При посещении занятий нужно будет использовать персональный бейдж из личного кабинета.

А у тех, кому предпочтительнее офлайн-формат, есть возможность познакомиться лично с работой кружков и пообщаться с руководителями: 30-го августа во всех учреждениях культуры Щёлкова пройдут дни открытых дверей, в рамках которых также можно записаться на понравившиеся кружки.

