В Красногорске прошел предновогодний мастер-класс по изобразительному искусству

На площадке Центра объединения гражданских инициатив «Единые» в городском округе Красногорск при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» состоялся мастер-класс для детей из Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Курской и Белгородской областей, проживающих в ПВР, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Красногорские молодогвардейцы, депутаты фракции вместе с представителями Центра помощи «Забота», «Синергии Добра» подготовили для ребят конкурсы от Деда Мороза и Снегурочки, а также выступления творческих коллективов.

«Желаю ребятам счастья и крепкого здоровья в Новом году! Искренне верю, что праздник, организованный нами совместно с „Синергией Добра“, принес новогоднее настроение, воодушевление и радость!», — прокомментировал депутат Государственной Думы Сергей Колунов.

Мероприятие прошло в преддверии старта «Мастерской Деда Мороза».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.