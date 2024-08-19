В Красногорске в Доме культуры отметили Яблочный спас

В Красногорске в Доме культуры «Луч» уже не первый год отмечают Яблочный спас, на который, как и прежде, собирается много местных жителей и гостей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Этот праздник, пропитанный духом традиций и единения, стал символом благодарности за щедрость земных плодов и надежды на будущие урожаи.

Яблочный спас — это не просто празднование, это возможность окунуться в атмосферу добродушия и веселья. Гости фестиваля активно участвовали в увлекательных народных играх и викторинах, лакомились пирогами с яблоками и чаем из самовара.

Это любимый в народе праздник. Я думаю, что уже много — много поколений передаются традиции этого празднования. Сегодня мы также вовлекаем не только старшее поколение, но и детей, и молодежь в игры, хороводы. Отмечаем традиционно это замечательное событие"-, рассказала аведующая филиалом ДК «Луч» МАУ КДК «Красногорье Ольга Смирнова.

Каждая минута этого дня была наполнена теплом общения, радостью дружеского соседства и щедростью природы. Таким образом, Яблочный спас в селе Петрово — Дальнее стал не только праздником урожая, но и праздником души, собравшим людей вместе для чествования традиций и укрепления связей в обществе.

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