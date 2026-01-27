В Красногорске стартовал прием заявок на фестиваль «Мастер мюзикла 2026»

Прием заявок на участие в VII открытом областном фестивале-конкурсе «Мастер мюзикла 2026» начался 25 января в Красногорске. Принять участие могут жители Подмосковья от 8 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль-конкурс «Мастер мюзикла 2026» направлен на развитие детского, юношеского и взрослого художественного творчества в Московской области. К участию приглашаются жители региона с 8 лет, независимо от уровня подготовки, а также люди с ограниченными возможностями здоровья.

Заявки принимаются до 9 марта по двум направлениям: «Вокальное искусство» и «Театральное искусство». Конкурсанты делятся на пять возрастных категорий. Для участия в первом туре необходимо отправить заявку и видеозапись выступления на электронную почту musicalmaster20@gmail.com.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов, получат приглашение на второй этап, который пройдет 21–22 марта в ДК «Салют». Гала-концерт и награждение победителей состоятся 10 апреля в ДК «Подмосковье».

Жюри возглавляет народный артист РФ, композитор и дирижер Максим Дунаевский. Президент фестиваля — народная артистка РФ Тереза Дурова. В прошлом году в конкурсе участвовали более 600 солистов и коллективов из разных городов России.

Подробная информация и форма заявки доступны в официальной группе фестиваля во «ВКонтакте».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.