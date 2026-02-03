В Красногорске прошел конкурс юных пианистов «Музыкальная панорама»

сегодня в 19:28

Участники конкурса продемонстрировали мастерство игры на фортепиано, яркие эмоции и сценическую выдержку. Мероприятие было организовано для популяризации фортепианного искусства среди молодежи и стало значимым событием в культурной жизни округа.

Каждый участник получил возможность раскрыть творческий потенциал, испытать волнение сцены и пообщаться с аудиторией. Конкурс позволил выявить одаренных исполнителей и вдохновил их на дальнейшее развитие в музыкальном искусстве.

Организаторы отметили, что талантливые пианисты продолжат профессиональный рост и будут выступать на различных концертных площадках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.