В Красногорске прошел фестиваль «Весенний ритм»

В Павшинской Пойме Красногорска прошел фестиваль «Весенний ритм». Мастер-классы и уроки для гостей провели опытные инструкторы-спортсмены, а также участники и финалисты шоу «Танцы» на ТНТ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Фестиваль у нас посвящен танцу, фитнесу и здоровому образу жизни для детей и взрослых, чтобы они могли насладиться этим прекрасным творчеством, таким как танцы, и привести себя в форму к лету, благодаря нашему прекрасному фитнесу. Танцевальные направления у нас самые-самые разнообразные. Мы начинаем от самого популярного, типа хип-хопа, шафла, вога и заканчиваем более такими андеграундными стилями такими, как электро, многие их раньше знали, как тиктоник, очень популярное направление кейпоп, ну, и многие-многие другие», — сказал организатор фестиваля Владислав Ананьев.

Возраст и уровень подготовки участников — не важны. Главное — желание двигаться и заниматься спортом.

Направления представили разные: от хип-хопа до Electro Dance. Подарком для гостей стал танцевальный батл. Юные танцоры показали свое мастерство и чувство ритма.

В Павшинской Пойме фестиваль «Весенний ритм» прошел при поддержке администрации округа. Власти всегда ЗА подобные инициативы. Как и красногорцы. Говорят, спорт — это здорово. И в жизни его должно быть как можно больше.

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