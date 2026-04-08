В Красногорске пройдет лаборатория современных композиторов

В Красногорске открыли прием заявок на XI международную творческую лабораторию современных композиторов «Открытый космос. Стыковка». Проект пройдет в Главном доме культурно-выставочного комплекса «Знаменское-Губайлово» под руководством композитора Анны Поспеловой, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Музыкальный проект посвящен теме космоса в искусстве. Его цель — поиск новых композиторских техник, стилей и выразительных средств, а также развитие современных приемов звукоизвлечения на национальных инструментах.

К участию приглашаются композиторы до 40 лет. Молодые авторы создадут оригинальные произведения для народных инструментов. Заявки принимаются до 15 мая по электронной почте: otkrytyy.kosmos@mail.ru. Конкурсный отбор продлится до конца мая.

В программе лаборатории — мастер-классы, лекции и практическое знакомство с возможностями инструментов. Участники также будут работать с произведениями современных художников, представленными в музее, создавая музыкальные сочинения в тандеме с живописцами.

Финалисты напишут произведения для солистов Московского ансамбля современной музыки — флейты, кларнета, фортепиано, скрипки и виолончели — а также для одного из солистов Русского камерного оркестра «Усадьба» — домры, гуслей или балалайки. Проект завершится в сентябре концертом финалистов.

Проект реализуется при поддержке Союза композиторов России, культурно-выставочного комплекса «Знаменское-Губайлово», издания «Музыкальный Клондайк» и телеканала 360. Подробная информация опубликована в телеграм-канале лаборатории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.