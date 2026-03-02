В Королеве Подмосковья проведут праздничную программу к 8 Марта

Праздничные мероприятия к Международному женскому дню пройдут в парках Королева со 2 по 8 марта. Для жителей и гостей наукограда подготовили мастер-классы, лекции, спортивные эстафеты и развлекательные программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа стартует 2 марта в 17:00 в Центральном парке с шоу «Веселые коты». Гости смогут сделать поделки из цветной бумаги и посетить научную лекцию «Замурчательный космос». 4 и 5 марта в 15:30 здесь же пройдут творческие мастер-классы и развлекательные программы для детей и родителей.

В парке «Костино» 3 и 4 марта в 17:00 организуют экопрогулки и спортивные «Веселые старты» для сторонников активного отдыха.

Основные события запланированы на 8 марта. В Центральном парке праздник начнется с акции по раздаче открыток, затем состоится творческий мастер-класс по созданию подарков. Также пройдет научно-популярная лекция «Женщины в космосе», посвященная Валентине Терешковой и современным космонавтам. В павильоне «ПРОзнания» проведут занятие «Цветы под микроскопом», где участники смогут изучить строение растений.

В парке «Костино» в этот день организуют танцевальные мастер-классы и спортивные эстафеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.