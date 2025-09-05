В Королеве открылась обновленная библиотека № 8

В наукограде состоялось торжественное открытие обновленной библиотеки № 8 на улице Орджоникидзе. Современный «космический» дизайн, удобная мебель и новые цифровые технологии делают этот культурный объект центром притяжения для читателей всех возрастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В торжественном открытии библиотеки приняли участие глава городского округа Королев Игоря Трифонов, генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. Они перерезали символическую ленточку, открывая доступ к новому пространству библиотечного филиала. А также поздравили всех с этим важным событием, подчеркнув значимость библиотеки как центра образования и культуры для города.

Библиотека предлагает читателям не только обновленный книжный фонд, но и современный компьютерный зал, а также выставочное пространство с полной коллекцией точных копий ракет отечественного и зарубежного производства. Такое сочетание современности и тематического направленности библиотеки, несомненно, привлечет внимание как любителей литературы, так и будущих инженеров и космонавтов.

В библиотеке на Орджоникидзе насчитывается более 5 тысяч книг. Благодаря электронному гиду каждый посетитель сможет легко найти нужное произведение, что значительно упростит процесс поиска информации. Здесь будут проходить мастер-классы для детей, с помощью технологии дополненной реальности в библиотеке можно увидеть ожившие ретро-фотографии, узнать историю Болшевской трудовой комунны, увидеть страницы книг в движении. Кроме того, в новой библиотеке будут проходить занятия в кружках и клубах, языковые курсы и даже школа журналистов, а также планируется проведение курсов по нейросетями, VR-технологиям в сотрудничестве с международным проектом «Удобный город».

Современное обновление было проведено по инициативе жителей при активной поддержке Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Режим работы библиотеки, а также расписание мероприятий вы всегда можете посмотреть на сайте и на портале МОе Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.