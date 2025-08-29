В Коломне пройдет фестиваль событийного туризма «Лука-море!»

31 августа в селе Мячково, г. о. Коломна, пройдет ежегодный фестиваль событийного туризма «Лука-море!». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль посвящен мячковскому луку — особому сорту лука, который вывели в процессе длительной народной селекции — еще одному гастрономическому бренду Коломны, наряду с уже известными калачом и пастилой.

Главным событием фестиваля станет конкурс на самую длинную луковую косу, участники которого проведут для гостей мастер-классы по плетению таких кос. Кроме этого, гостей фестиваля ждут и другие конкурсы, например, «Луковые гонки». Активные участники конкурсов за участие в них будут получать жетоны, которые потом смогут обменять на сувениры.

В музыкальной программе фестиваля выступления творческих коллективов и солистов из Коломны.

Специальная программа подготовлена для маленьких посетителей. Их ждут творческие мастер-классы, игровые площадки, конкурсы.

Также будет работать большая сельскохозяйственная ярмарка, где можно будет приобрести свежие сезонные овощи, фермерские продукты, ремесленные изделия.

Начало мероприятия в 16:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.