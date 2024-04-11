В Коломне проходит XIV Всероссийский пленэр имени Михаила Абакумова

Пленэр объединил 19 художников из разных уголков России, включая Москву, Санкт-Петербург и Самару. Творческое событие, посвященное теме «Преемственность традиций — художники России в Подмосковье», выделяется расширенной географией и акцентом на вовлечение молодежи через мастер-классы в ближайших к Коломне городах Подмосковья.

До 17 апреля опытные художники будут не только создавать новые художественные произведения, но и обучать этому жителей городского округа, что особенно полезно для учащихся художественной школы и коломенского университета. Вход на мастер-классы бесплатный, с расписанием занятий можно ознакомиться на сайте картинной галерее «Дом Озерова».

«Для наших студентов окунуться в эту энергию, получить тот опыт, который дает возможность посмотреть, как творится прекрасное, это очень важно. Потому что им потом учить видеть это прекрасное молодые поколения. Надеюсь, наше сотрудничество и дальше будет таким же плодотворным», — сказала Татьяна Капырина, декан филологического факультета Государственного социально-гуманитарного университета города Коломна.

Уникальность пленэра заключается в новом взгляде на традиционные пейзажи, представление городской среды через индивидуальное видение участников. Завершится мероприятие 18 апреля итоговой выставкой в Коломне, демонстрирующей результаты творческого поиска и взаимодействия искусства и традиций.