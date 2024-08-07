В Коломне проходит фотовыставка работ Ярославцева «Путевые фотовпечатления»

До 29 августа в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» работает выставка «Путевые фотовпечатления» фотографа из Воскресенска Геннадия Ярославцева. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Вниманию зрителей представлена серия фоторабот, выполненных в монохромной фотосъемке.

Автор делал снимки в поездках по Европе: Франции, Германии, Греции. В фотографиях отражено особое видение фотографа, которое позволяет зрителям взглянуть на эти страны с нового ракурса. В своих путевых фотозарисовках автор передает свое отношение к местам, где побывал. Монохромная техника помогает зрителю сосредоточить взгляд на главном и передать ощущения, которые фотограф испытывает в момент фотосъемки.

Автор работ Геннадий Ярославцев — архитектор, фотографией увлекся более 40 лет назад во время учебы на архитектурном факультете Воронежского инженерно-строительного института.

Выставка «Путевые впечатления» — это уникальный взгляд на разнообразие европейской архитектуры через объектив фотоаппарата и погружение в атмосферу разных стран и культур.

Вход на выставку свободный. Галерея находится по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Яна Грунта, дом № 22.

Телефон для справок: 8 (496) 612-08-06.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.