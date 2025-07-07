В Коломне начала работу первая дизайн-резиденция проекта «Канительные дела»

7 июля в музее-лаборатории «Шелковая фабрика» в Коломне открывается первая дизайн-резиденция в рамках проекта «Канительные дела». Проект стал победителем конкурса «Креативный музей» и получил поддержку Благотворительного фонда Владимира Потанина. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В течение нескольких месяцев на «Шелковой фабрике» в рамках проекта, предлагающего взглянуть на музей как на живую лабораторию, над своими арт-проектами будут работать приглашенные дизайнеры, художники и ремесленники. Посетителей музея-лаборатории ждут творческие мастер-классы, лекции и мастерские от победителей предыдущего этапа проекта «Из тряпья золото».

В течение первой недели в дизайн-резиденции будет работать мастер по традиционному костюму из Челябинска, призер проекта «Из тряпья в золото», автор работы «Моя Коломна» Евгения Ядрышникова. Она вместе с кураторами и экспертами будет изучать коломенскую специфику и попробует соединить авторскую технику со смыслами и образами места.

Для посетителей музея-лаборатории «Шелковая фабрика» в рамках проекта «Канительные дела» подготовлены открытые лекции и мастер-классы.

Так, 9 июля в 12:00 состоится лекция Евгении Ядрышниковой о традиционном костюме Южного Урала, на которой автор расскажет об одежде как о социальном маркере, как по костюму можно определить принадлежность к тому или иному сословию и конфессии.

А 11 июля в 15:00 Евгения проведет мастер-класс «Ваш город», где участники создадут общее текстильное панно, вдохновленное архитектурой, деталями и образами Коломны.

Участие в мероприятиях проекта бесплатное по предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Также в рамках резиденции запланирована встреча с приглашенным экспертом проекта — Натальей Душегреей, дизайнером, художником и основательницей модного дома.

Каждый участник дизайн-резиденции проекта «Канительные дела» создаст авторскую коллекцию, вдохновленную Коломной. Осенью резиденты представят свои проекты художественному совету. Завершится проект выставкой лучших работ.

Проект реализуется на базе музея-лаборатории «Шелковая фабрика», входящего в музейно-творческий кластер «Коломенский посад».

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