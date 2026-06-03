В Коломне 6 июня пройдет фестиваль «Шкинь-Опера»

Международный фестиваль «Шкинь-Опера» состоится 6 июня в селе Шкинь городского округа Коломна. В этом году он посвящен творчеству Александра Пушкина и пройдет под темой «Vivat, Пушкин! Музыка над Северкой», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

V Международный фестиваль пройдет в родовой усадьбе братьев Бибиковых. Программа объединит литературное наследие Пушкина и музыку разных жанров — от оперы и симфонических произведений до фольклора.

Открытие состоится в Свято-Духовском храме, где выступят Сводный хор Детской хоровой школы имени А.В. Свешникова и академический хор «Русский канон» Московского государственного института культуры. На площади перед обелиском роду Бибиковых оркестр «Мелодии России» Ступинской филармонии представит музыкальную программу, а студенты института культуры выступят в образах скоморохов.

На главной сцене прозвучат произведения Глинки, Чайковского, Рахманинова, Свиридова и Прокофьева, а также фрагменты рок-оперы «Капитанская дочка». В концерте примут участие Государственная академическая симфоническая капелла России, Симфонический оркестр Московской областной филармонии, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, ведущие солисты и творческие коллективы из разных регионов.

Отдельным направлением станет празднование 90-летия киностудии «Союзмультфильм». Запланированы лекция генерального директора студии Бориса Машковцева, мастер-классы и кинопоказы. Программа размещена на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Московской области и ФГБУК «Росконцерт» при участии Российского военно-исторического общества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.