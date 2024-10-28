25 октября в клубе VK GIPSY в Москве состоялась очередная вечеринка DFM Dance Party. Гостям предложили Non Stop Dance Mix и любимые хиты, которые создали настоящую атмосферу праздника.

DFM Dance Party — это серия танцевальных событий, начатая радио DFM в 2022 году, которая собирает вокалистов и диджеев на лучших площадках столицы, чтобы дарить веселье до самой ночи.

На сцене выступали популярные артисты российской танцевальной музыки, такие как Саша Санта, DJDimixer, Mona, DJ Safiter, группа «Мохито», DJNejtrino, GAYAZOV$ BROTHER$, Александр Попов, Ханна, KUTSUEV, NLO и Никита.

Танцпол был полон: люди активно танцевали и подпевали зажигательным DFM-трекам, создавая невероятную энергетику. Концерт продолжался до раннего утра.

Гостей ожидал приятный сюрприз — билеты на премию «Звезды хайпа», которая пройдет 19 ноября на сцене LIVE Арена. Ханна и Мона раздавали их прямо в зале, что сделало десятки зрителей счастливыми обладателями пригласительных на это значимое событие. Артисты высоко оценили атмосферу вечеринки.

«Я уже раза четыре выступала на вечеринках DFM. Люди здесь заряженные, они привыкли к хорошей музыке, и выступать на таких вечеринках — настоящий кайф», — отметила Ханна.