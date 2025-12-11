В клипе на песню «Матушка-Земля» поучаствовали четыре нижегородских коллектива

В создании музыкального клипа к композиции «Матушка-Земля» приняли участие четыре ансамбля из Нижегородской области. Премьера ролика состоялась 10 декабря на проекте #Музыкавместе «Песни великой страны. С любовью из Приволжья», сообщает pravda-nn.ru .

Композиция представляет собой своеобразный гимн родному краю, где звучание народных говоров сплетается в яркое музыкальное полотно, отражающее дух Поволжья. Видеоклип наполнен живописными видами самых красивых мест Приволжского федерального округа, артисты предстают в национальных костюмах, воссоздаются старинные обрядовые мотивы, и звучат редкие музыкальные инструменты, такие как марийская волынка, гармонь и билофон. Кульминацией ролика становится исполнение фрагмента песни с использованием колоколов звонницы.

По словам руководителя проекта «МУЗЫКАВМЕСТЕ» Тимура Ведерникова, каждый регион богат талантами и замечательными людьми. Он отметил, что получился яркий и позитивный образ Приволжья и всей России, которую невозможно не любить.

В исполнении песни «Матушка-Земля» приняли участие как начинающие артисты, так и опытные мастера, в том числе четыре нижегородских коллектива.

