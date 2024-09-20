В Клину выявлен новый объект археологического наследия

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Главным управлением культурного наследия Московской области в перечень выявленных объектов культурного наследия включен объект археологического наследия «Селище Тиликтино-1, XIV–XVII вв.», городской округ Клин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Объект представляет ценность для изучения истории заселения и хозяйственного освоения территории Московской области XIV–XVII вв.

В ходе работ была обнаружена археологическая структура — слой светло-коричневого суглинка с включениями мелких угольков и печины.

Обнаруженные археологические предметы представлены фрагментами керамических сосудов XIV–XVII вв.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.