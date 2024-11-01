В кинопарке «Москино» проведут увлекательные мастер-классы 3 и 4 ноября
Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Гостей кинопарка «Москино» ждут увлекательные мастер-классы в период празднования Дня народного единства 3 и 4 ноября. Посетители смогут освоить азы каллиграфии, кузнечного мастерства, посетить лучный тир и др., сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Мастер-классы будут проходить с 10:00 до 18:00. С их помощью гости смогут окунуться в эпоху второго народного ополчения, во главе которого стояли Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Регистрация на мастер-классы не требуется.
В программе мероприятия есть обучение военному делу. Так, гости смогут посетить лучный тир, расположенный в красочных декорациях. Их научат правильно натягивать тетиву и пускать стрелы в цель. Кроме того, они смогут сравнить свои достижения в дальности стрельбы с показателями средневекового воина.
Как в XVII веке изготавливали пули, которые клали в ствол мушкета, гости смогут узнать на мастер-классе в пулилитейной мастерской. Здесь же, на площадке, для знатоков старинного оружия работает мушкетная мастерская. Мушкет в XVII веке — это тяжелое (до 10 кг) полустационарное оружие залпового огня. В мастерской посетители смогут изучить строение мушкета и попробовать его удержать в руках, а на мастер-классах по пикинерскому делу — орудовать длинной пикой, как это делали пикинеры.
Для тех, кого интересуют ремесла, на площадке открыта кузница Государева двора. Еще один навык, который можно будет приобрести в кинопарке 3 и 4 ноября, изготовление музыкальных инструментов, например, балалайки и домры. Также здесь состоится лекция о музыке и музыкальных инструментах XVII века.
Гости смогут посетить и Монетный двор. На мастер-классе посетители смогут освоить ручную чеканку и узнать интересные факты о старинных деньгах разного номинала.
В творческих мастерских желающие смогут создавать изразцы, осваивать резьбу по дереву и каллиграфию, раскрашивать лубки. Также 3 и 4 ноября в кинопарке «Москино» можно будет посетить народный театр Петрушки, придворный театр и осмотреть выставку военного снаряжения, костюмов и артефактов XVII века.
Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке.