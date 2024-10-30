В кинопарке «Москино» пройдет программа в честь Дня народного единства

Масштабную историческую реконструкцию представят в кинопарке «Москино» 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства. Гости смогут своими глазами увидеть, как ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского разбивает интервентов, сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Праздник посвящен освобождению столицы от польско-литовской оккупации в 1612 году. В воссоздании обстановки и событий XVII века примут участие 150 реконструкторов из Москвы, Вологды, Нижнего Новгорода, Тольятти и Калуги. Для гостей приготовили 60 исторических шоу, мастер-классов, лекций, концертов и спектаклей.

Основная часть программы пройдет в декорациях «Соборная площадь». С 10:00 до 18:00 будут проходить ремесленные занятия и интерактивы. Гостям предложат освоить кузнечное и гончарное искусства, каллиграфию, попрактиковаться в метании аркана и т. д. Также будут представления артистов придворного и кукольного театров, лекции о музыкальных инструментах тех времен и старинные русские игры.

3 и 4 ноября в 11:00 пройдет парад войск, в 12:00 — выступления конных всадников, в 13:00 — маневры и строевая подготовка стрельцов и пикинеров. Также для посетителей подготовили экскурсионные маршруты по выставкам национальных костюмов, воинского снаряжения и быта москвичей, которве жили в те времена.

На 17:00 запланировано начало реконструкции решающей битвы второго народного ополчения под предводительством князя Пожарского с польско-литовской армией.

Также в выходные на площадке «Театр Гонзаги» в 12:00 выступят народные музыкальные и танцевальные коллективы. В воскресенье в 17:00 пройдет встреча с кинематографистом Эдуардом Бояковым, который в декабре запускает в кинопарке мультимедийное шоу о событиях Смутного времени.

Иммерсивный спектакль по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» покажут в декорациях «Уездный город» 3 и 4 ноября. Также гости смогут принять участие в съемках сцен по мотивам таких фильмов, как «Человек с бульвара Капуцинов» и «Буратино», сделать фотографии в образах героев кинокартин. Они пройдут в различных локациях.

Подробная информация и условия посещения представлены на сайте кинопарка «Москино».