В Казани появился портал в Нижний Новгород

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Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович в своем Telegram-канале рассказал, что арт-объект художника Lev Kise появился в Лядском саду Казани. Он символизирует портал в Нижний Новгород, сообщает ИА «Время Н» .

Заместитель главы региона назвал это совместным проектом «Нижнего 800», Центра современной культуры «Смена» и Дирекции парков и скверов Казани.

Арт-объект выглядит как четыре зеркальные арки, приглашающие в Нижний Новгород. В каждом из зеркал олицетворены элементы молодежной культуры: музыка, украшения, тату, андеграунд-течение и ночная жизнь.

«В зеркала помещены силуэты значимых исторических мест города и образ садящегося солнца, которые отсылают к Нижнему Новгороду как к „Культурной столице 2024 года“ и „Столице закатов“», — заявил Олег Беркович.

Также губернатор добавил, что решение установить такой арт-объект было принято, поскольку в 2023 году Нижний Новгород был признан Молодежной столицей.

Ранее в парке Мира в Коломне установили новый арт-объект «Голубь на руке».