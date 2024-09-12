В парке Мира Коломны установили новый арт-объект «Голубь на руке»

Необычный арт-объект появился в парке Мира ко дню его открытия. Скульптура «Голубь на руке» украшает теперь одну из аллей, ведущую к центральной площадке общественного пространства, где расположен фонтан, сообщает пресс-служба администрации горокруга Коломна.

Птица, символизирующая мир на всей Земле, будет встречать посетителей напротив входа со стороны улицы Гагарина. Скульптура изображает белого голубя, взлетающего с вытянутой руки.

«Идею установить арт-объект подсказали сами жители, которые попросили создать в парке что-то особенное, что подчеркнет и само название общественного пространства, и его предназначение как связующей нити между поколениями. Глава округа поддержал коломенцев, и в проект благоустройства внесли дополнение», — рассказали в управлении градостроительной деятельности администрации округа.

Автор скульптуры — архитектор Роман Лабинцев. Он разработал уникальный эскиз и руководил работами по изготовлению и установке.

Парк Мира распахнет свои двери для посетителей уже в предстоящую субботу, 14 сентября. Для гостей и жителей города подготовили творческие, игровые и спортивные площадки, также здесь состоится фестиваль духовых оркестров «Виват, Коломна!» и концерт вокальных и хореографических коллективов округа, Михаила Брагина «Мурзилки LIVE» и группы «Город 312». Все посетители парка смогут стать участниками патриотической акция «Все для Победы», а вечером увидеть запуск самого большого фонтана в городе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.