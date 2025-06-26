В Кашире пройдет уникальный проект «Зеленая школа»

28 июня в городском парке Каширы состоится очередное занятие в Зеленой школе. В этот раз юные натуралисты будут изучать животный мир Тасмании, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Занятия в «Зеленой школе» проходят всегда с большим интересом у наших детей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уделает особое внимание детскому отдыху и мы, поддерживая главу региона, еженедельно подготавливаем для юных каширян насыщенную программу», — сказала директор Каширского городского парка Олеся Кожадей.

Учеников «Зеленой школы» можно будет увидеть сразу: им повяжут зеленые галстуки в знак уважения к их стремлению познать природу.

Начало мероприятия в 13:30. Возрастное ограничение 0+.

Записаться на следующее занятие можно будет в телеграм-чате под постом набора участников по ссылке. Ознакомиться с подробной афишей мероприятий округа можно в телеграм-канале «Кашира. Культура. Спорт» по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.