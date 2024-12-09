В Кашире открылась зимняя художественная выставка

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В Каширском краеведческом музее открылась художественная выставка каширских и ступинских художников «Зимняя палитра». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В выставке принимают участие художники из Каширы и Ступино: Майя Бакаева, Юрий Баютов, Александр Козий, Людмила и Анна Маковские, Игорь Старостин, Елена Колиуш, Марина Паршева и Сергей Захаров (работы из фондов музея). Представлены 37 работ.

Первые посетители выставки из Пущино остались очень довольны, отметив высокий художественный уровень, общее радостное впечатление и стилистическое разнообразие картин.

Выставка «Зимняя палитра» представлена в актовом зале музея и парадном лестничном марше, 2 этаж, до 30 января. Возрастное ограничение 3+.

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