В Кашире откроется выставка картин Сергея Харламова

Персональная выставка народного художника России Сергея Харламова пройдет в Каширском краеведческом музее с 24 по 28 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Каширском краеведческом музее 24 января откроется персональная выставка картин народного художника Российской Федерации Сергея Харламова. Экспозиция включает обширную коллекцию работ, которую автор подарил родному городу.

Посетить выставку можно до 28 января по адресу: городской округ Кашира, улица Советская, 46. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

Гости музея также могут записаться на индивидуальные экскурсии по городу или мастер-классы для семейных мероприятий. Для получения дополнительной информации и записи доступны телефоны: +7 (999) 834-85-40 и +7 (49669) 31-006. Актуальные сведения о выставках размещены на сайте музея.

В музее регулярно проходят экскурсии, мастер-классы и выставки для всей семьи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.