В Якутии из коровьего навоза сделали главный символ 2025 года — змею

В Якутии из навоза сделали главный символ 2025 года — змею. Ее слепили из коровьих испражнений, сообщает Baza .

В регионе накануне каждого Нового года лепили из навоза главный символ. Однако «скульптор» Михаил Б. заболел, поэтому традицию на два года прервали.

Однако брат мужчины, Иван, научился лепке из коровьего навоза. Поэтому в 2024 году символ снова появился.

Ранее эксперты во время пресс-конференции Деда Мороза из Великого Устюга сказали, что змеи, как символ года, ознаменовывают собой преображение и перерождение.