В Истре стартовал ежегодный сырный фестиваль

В пятницу на территории Истринской сыроварни Олега Сироты в деревне Дубровское, м. о. Истра, начал работу ежегодный сырный фестиваль. Фестиваль продлится три дня и завершится 3 августа «Сырным чемпионатом России — 2025», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Для участия в большом гастрономическом фестивале фермерской продукции приехали 300 фермеров из более чем 50 регионов России, в том числе из Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. Свою продукцию представили и порядка 25 виноделен и предприятия народных художественных промыслов.

Участники привезли сыры и молочную продукцию из разных видов молока, мясные и рыбные деликатесы, продукты пчеловодства, хлебобулочные изделия, грибы, ягоды, натуральные напитки и травяные чаи и многое другое.

Для маленьких посетителей подготовлены детские зоны с качелями и батутами, мастер-классы по росписи посуды, а также мини-ферма, где можно познакомиться с животными сыроварни.

В заключительный день фестиваля пройдет «Сырный чемпионат России — 2025», на котором выберут лучший сыр страны. Российские и иностранные эксперты сыроделия оценят сыры в нескольких категориях: молодые сыры, полутвердые и твердые сыры, сыры с мытой корочкой, сыры с голубой и белой плесенью, выдержанные сыры, сыры с наполнителями. Все сыры-участники чемпионата пройдут строгую оценку профессионалов.

Кроме того, площадка «Сырного чемпионата России — 2025» станет пространством для профессионального диалога между фермерами, сыроделами и представителями торговых сетей.

Сырный фестиваль проходит с 1 по 3 августа.

Время работы с 9:00 до 21:00.

Добраться до места можно бесплатными шаттлами от станций Истра или Новоиерусалимская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.