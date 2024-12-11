В Истре прошел завершающий день фестиваля народного творчества

В Ермолинском Доме культуры Истры прошел четвертый, завершающий день фестиваля народного творчества «Салют, Победа!». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Салют, Победа» — это фестиваль, посвященный освобождению города Истра от немецко-фашистских захватчиков и празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Хореография — это «изюминка» танца, позволяющая передать весь спектр эмоций. Именно так, 8 декабря более 55 творческих номеров были представлены от коллективов хореографического направления городского округа Истра.

30 ноября стартовой площадкой фестиваля стал Рождественский Дом культуры, там были представлены номера театральных коллективов. В первый день декабря Глебовский Дом культуры встречал вокальное направление, а 7 декабря в Костровском доме культуры блистали ансамбли г. о. Истра.

14 декабря в 15:00 состоится заключительный гала-концерт в Истринском Доме культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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